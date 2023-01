Două avertizări nowcasting pentru județul Dâmbovița Doua avertizari nowcasting pentru județul Dambovița, prima este COD GALBEN de CEAȚA, ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m și izolat sub 50 m. Zona joasa a județului Dambovita , respectiv zona localitaților: Targoviște, Moreni, Gaești, Pucioasa, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Fieni, Corbii Mari, Dragomirești, Razvad, Baleni, Gura Ocniței, Dragodana, Racari, Bucșani, Crevedia, [...] The post Doua avertizari nowcasting pentru județul Dambovița first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

