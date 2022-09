Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, azi noapte, in urma unei coliziuni in lant, produse pe pe DN 6, sens Filiași – Craiova, pe raza localitații Racarii de Jos. Politistii din Filiasi au fost sesizati cu privire la faptul ca, la iesire din orasul Filiasi, catre Craiova, a avut loc un accident rutier. La fata…

- Compania de Apa “Oltenia” (CAO) a restrictionat, incepand de vineri, furnizarea apei potabile catre populatie in mai multe localitati din judetul Dolj. Potrivit reprezentantilor companiei, restrictiile se impun din cauza secetei si a faptului ca a crescut mult consumul de apa al utilizatorilor din localitatile…

- Din cauza avariei de pe aducțiunea de apa Isvarna – Craiova, pentru remedierea careia s-a lucrat 34 de ore, cumulata cu perioada caniculara, care a dus la creșterea excesiva a consumului, rezerva de apa a municipiului Craiova s-a epuizat, anunța Compania de Apa Oltenia, potrivit Mediafax. The post Situatie…

- Seceta și o defecțiune la aducțiunea de apa Isvarna-Craiova a facut ca cel mai mare municipiu al Olteniei sa nu mai aiba rezerve de apa. ”Din cauza avariei de pe aducțiunea de apa Isvarna – Craiova, pentru remedierea careia s-a lucrat 34 de ore, cumulata cu perioada caniculara, care a dus la creșterea…

- Aproape tot orasul nostru a ramas fara apa. Motivul este o avarie importanta la aducțiunea de apa Isvarna – Craiova. „Din cauza unei grave avarii de pe aducțiunea de apa Isvarna – Craiova, s-a intrerupt alimentarea cu apa in municipiul Craiova, afectați fiind utilizatorii din cartierele Șimnicu de Jos,…

- O persoana a murit, iar alte noua au fost grav ranite intr-un accident rutier petrecut, azi noapte, pe DN 65-E574, in județul Olt. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt s-au deplasat la fața locului in afara localitații Negreni. Din primele verificari, aceștia au constatat faptul ca in eveniment…

- Cine este de vina ca in cartierul rezidential Magnolia apa curge la robine cu taraita? Localnicii se arata cu degetul intre ei, altii dau vina pe investitor. Gurile rele spun ca societatea primariei din Pielesti „Apa-canal Pielesti” administreaza prost reteaua de distributie a apei in cartier. Angajata…

- Un adolescent de 17 ani, din comuna Telești, județul Gorj, a fost ranit, ieri in urma unui accident rutier petrecut in Filiași, Dolj. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit ca o autoutilitara condusa de un barbat de 50 de ani, din comuna Balești, județul Gorj, pe Bulevardul Racoțeanu,…