Cel putin 12 persoane, intre care sapte civili, au murit duminica in Siria in doua atentate cu masina-capcana comise in regiuni din nord detinute de fortele turce si rebeli sirieni, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite France Presse.



Unul din atacuri a avut loc langa un centru cultural din orasul de frontiera Aazaz, provocand sapte morti, intre care doua femei si doi copii, si in jur de treizeci de raniti.



Mai tarziu, in apropierea orasului Al-Bab, un alt atac cu acelasi mod de operare a vizat un punct de control al rebelilor proturci,…