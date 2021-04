Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din municipiul Iasi au demarat o ancheta dupa ce, in cursul zilei de duminica, in spatele unor garaje din cartierul Nicolina a fost gasit un rucsac in care se aflau, printre altele, doua pistoale, informeaza Agerpres . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), rucsacul…

