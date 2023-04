Stiri pe aceeasi tema

- Dosare penale pe numele unui tanar și al unei tinere, ambii de 24 de ani, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși la volan deși consumasera alcool și droguri. Cei doi au fost implicați in accidente rutiere soldate numai cu pagube materiale.

- O femeie in varsta de 40 de ani a condus un autoturism pe strada Sofia din Moșnița Noua, iar la intersecția cu Drumul Boilor a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 59 de ani,care se deplasa regulamentar dinspre Timișoara. In urma coliziunii, autoturismul care circula…

- Accident de circulație, vineri, pe drumul ce leaga Timișoara de Lipova, in județul Timiș. O șoferița in varsta de 19 ani a fost ranita dupa ce mașina pe care o conducea s-a lovit de un camion. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Doi tineri de 19 ani si-au pierdut viata si alti doi au fost grav raniti dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de o masina de interventie a STPT in Pasajul Michelangelo.Accidentul s-a produs putin dupa ora 1.00. De vina a fost viteza nebuneasca cu care conducea soferul masinii, un…

- Un tanar sofer, a provocat un accident grav, la Belint. Incidentul s-a petrecut pe DN6. In urma accidentului, o persoana a fost ranita. Martorii sustin ca soferul vinovat de producerea accidentului ar fi adormit la volan. “Un barbat, in varsta de 22 de ani, a condus o camioneta pe DN6, in localitatea…

- Inchisoare pe VIAȚA pentru soferii care conduc bauti sau drogati si fac accidente mortale: Senatorii au votat in unanimitate Inchisoare pe VIAȚA pentru soferii care conduc bauti sau drogati si fac accidente mortale: Senatorii au votat in unanimitate Senatorii au votat in unanimitate ca soferii care…

- Acțiune de amploare a polițiștilor din Timișoara și Sannicolau Mare, in ultimele 24 de ore. Oamenii legii au desfașurat verificari pentru depistarea șoferilor care conduc bauți sau drogați. Polițiștii au legitimat 750 persoane.

- Un copil in varsta de 10 ani, care traversa strada printr-un loc nepermis, in Timisoara, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina care circula regulamentar. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si nu consumase alcool. Politistii au intocmit un dosar penal. Accidentul s-a petrecut…