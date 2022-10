Deși in vara lui 2021 s-a stabilit ca, pana la sfarșitul aceluiași an, toate apartamentele racordate la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica ar fi trebuit sa aiba montate contoare pentru caldura și apa calda, in decembrie a fost oficializata o lege prin care s-a stabilit amanarea termenului pana la sfarșitul acestui an. In plus, printr-o ordonanța aparuta vineri, pe langa confirmarea termenului, a fost introdusa obligația dotarii cu contoare individuale și pentru cei ce stau in imobile dotate cu o sursa centrala de incalzire sau de racire, nu doar pentru cei din cladirile racordate…