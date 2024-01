Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Florin Cițu, a declarat joi, la Jurnalul de Seara, de la Digi24, referitor la faptul ca Romania a comandat 90 de milioane de vaccinuri anti-Covid, deși au fost folosite puține, ca toate țarile au avut mai multe doze, adaugand ca in 2022, Marcel Ciolacu și Alexandru Rafila…

- Fostul premier Florin Cițu, urmarit penal in ”Dosarul Vaccinurilor”, susține ca, inclusiv cei de la Pfizer au dezvaluit faptul ca ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a comandat 40 de milioane de doze de vaccin in anul 2022. Cițu a spus ca este convins de faptul ca Marcel Ciolacu știa ”foarte…

- Cu toate ca Romania ar putea fi obligata sa achite peste jumatate de miliard de euro in cazul Pfizer, Guvernul nu a discutat in ședința de astazi nimic pe acest subiect. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat la finalul ședinței Executivului, ca și alte state europene sunt…

- Prezentam integral raspunsul companiei pentru News.ro: ”In urma unei incalcari prelungite a angajamentelor contractuale si a unei perioade de discutii purtate cu buna-credinta intre parti, Pfizer si BioNTech au luat decizia dificila de a initia proceduri oficiale impotriva Romaniei. Pfizer si BioNTech…

- Compania Pfizer, cea care produce vaccinuri anti-COVID, cere in instanța Romaniei sa achizitioneze 28 de milioane de doze de ser, comandate in timpul pandemiei. In caz contrar, conform contractului semnat de cei care au fost in fruntea Guvernului din acea perioada, trebuie sa platim macar pentru jumatate…

- Romica-Andrei Baciu a fost revocat, miercuri, la cerere, din functia de membru al Consiliului de administratie si presedinte cu rang de secretar de stat al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. In locul…

- Andrei Baciu, in calitatea sa de secretar de stat in Ministerul Sanatații, ar fi susținut un memorandum in urma careia au fost achiziționate 4.260.269 de doze de vaccin anti-Covid produs de compania Pfizer, precizeaza procurorii DNA in comunicatul de presa in care anunța oficial inceperea urmarii penale.Andrei…

- DNA a solicitat, joia trecuta, Senatului si Presedintiei ridicarea imunitatii fostului premier Florin Citu si a fostilor ministri ai Sanatatii Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila. Procurorii ii acuza de abuz in serviciu in legatura cu achizitiile de vaccinuri din pandemie, prejudiciul depasind un miliard…