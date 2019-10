Stiri pe aceeasi tema

- Un responsabil pentru securitate nationala al Casei Albe va afirma marti, in fata Congresului, ca a fost "preocupat" ascultand convorbirea telefonica intre Donald Trump si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unei copii a declaratiei sale obtinuta de mai multe media americane, relateaza…

- Acest avertizor de integritate si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu faptul ca presedintele american i-a cerut omologului ucrainean, in timpul unei discutii telefonice care a avut loc la 25 iulie, sa-l ancheteze pe potentialul contracandidat al lui Trump in alegerile prezidentiale din 2020, Joe…

- Cel putin patru responsabili americani din domeniul securitatii nationale au fost preocupati de presiunea Casei Albe asupra Ucrainei pentru a obtine informatii compromitatoare despre Joe Biden chiar inainte de controversata convorbire telefonica dintre Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir…

- In cursul unei intalniri cu presa, Zelenski a afirmat ca in cursul convorbirii telefonice cu Donald Trump a urmarit organizarea unei intalniri ulterioare si a cerut cu acea ocazie Casei Albe sa-si schimbe retorica asupra Ucrainei, perceputa ca o tara corupta. 'I-am spus: uitati-va la noi, aratam…

- Democrații au solicitat in mod oficial Casei Albe documentele legate de convorbirea dintre Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski pentru a fi analizate, in contextul anchetei privind demiterea președintelui american, potrivit Reuters.Președinții a trei comisii din Camera…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de 6 ani, relateaza Reuters si media ucrainene,…

