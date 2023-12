Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis in instanța dosarul „Murfatlar”, in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in forma continuata. Cauza a fost trimisa spre judecare Tribunalului Buzau. Prejudiciul in aceasta cauza depașește 47,5 milioane de euro – au stabilit procurorii DNA. Astfel, procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a fostului director […] The post Dosarul MURFATLAR, trimis in instanța. Prejudiciul URIAȘ stabilit de DNA first appeared on Ziarul National .