- Un barbat din California care a cumparat in urma cu 50 de ani o sticla de vin și a ținut-o pana acum in pivnița, a vandut-o la o licitație cu peste 100.000 de dolari. Mark Paulson a cumparat o sticla de vin Domaine de la Romanee-Conti La Tache in anii 1970 și a pastrat-o intr-o […] Articolul Un barbat…

- URMARIT PENAL… Afacerea cu gonoaiele menajere descoperita de cațiva sateni din comuna Albești și raportata autoritaților a intrat intr-o noua etapa. De data aceasta, edilul comunei, Romeo Iftene, va trebui sa dea explicații in dosarul penal intocmit in acest caz. In plus, comisarii de mediu au amendat…

- In urma expertizei medicale efectuate de Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași s-a ajuns la concluzia ca fostul ofițer Tiberius Gabriel Ghelbere a fost complet conștient de faptele sale in momentul savarșirii crimei. „Prin referatul din data de 13.04.2023 al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi…

- FUNCȚIONARUL INFRACTOR… In 2016 era vocea opoziției și incerca, pe toate caile posibile, sa ajunga la putere, in 2023 este condamnat definitiv la inchisoare. Vorbim de Eduard Moraru, contabilul Primariei Pungești, pe care procurorii l-au dovedit a fi un adevarat falsificator de semnaturi. In toți acești…

- TUPEU… Prinși la furat cabluri de telefonie in zona Huși, celor patru ieșeni pare sa nu le priasca deloc arestul preventiv. Abia ajunși pe mana polițiștilor, cei patru au contestat masura privativa de libertate dictata de Judecatoria Huși și au cerut una mai ușoara. Cum era de așteptat, Tribunalul Vaslui…

- MASURI… Individul din Stanilești, care și-a abuzat propriul copil vreme de 4 ani de zile, fara nicio mila sau minima conștiința de parinte, a avut indrazneala sa ceara instanței Judecatoriei Huși sa fie cercetat in arest la domiciliu. Judecatorul i-a respins ieri o asemenea solicitare și, mai mult decat…

- ȘI MAI GENIAL… Andrei Jitca, tanarul de 22 de ani din municipiul Barlad, a compus recent inca un cantec dedicat primarului ”noroaielor” barladene, Dumitru Boroș. Primul sau cantec, despre care v-am spus ca a fost genial, compus in luna ianuarie in ritm hip-hop, a avut un succes rasunator printre barladeni.…

