Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua sa furnizeze diverse arme rebelilor libieni, precum avioane de vânatoare, rachete antiaeriene, mine si vehicule blindate, prin intermediul grupului de mercenari Wagner, potrivit unui comunicat difuzat vineri de Pentagon, relateaza AFP și Agerpres.Pentagonul a difuzat imagini…

- Egiptul nu va tolera amenintarile la adresa securitatii egiptene, libiene si regionale, a declarat joi presedintele Egiptului, Abdel Fattal al-Sissi, in fata unui grup de lideri tribali libieni, informeaza dpa potrivit Agerpres. Intalnirea a avut loc la cateva zile dupa ce parlamentul din estul Libiei…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, ale caror tari sunt membre ale NATO, au decis marti, cu prilejul unei discutii telefonice, sa actioneze "mai strâns" în vederea reglementarii conflictului din Libia, a anuntat presedintia de la Ankara,…

- Pentru mai bine de un an, Guvernul de Uniune Naționala (GNA) din Libia, recunoscut de ONU, a fost sub asediul forțelor mareșalului Khalifa Haftar. Apoi, brusc, de la inceputul acestei luni, guvernul legal al Libiei a recaștigat controlul asupra vestului țarii.

- Egiptul continua sa mizeze pe cel mai puternic om din estul Libiei, in pofida unor ingrijoratoare infrangeri militare suferite de catre maresulul Khalifa Haftar, si incearca sa promoveze un armistitiu intre cele doua puteri rivale aflate in razboi civil, insa Cairo ar putea sa-si schimbe planurile,…

- Situația din Libia "preocupa mult " Franța, care se teme ca Rusia și Turcia, care susține fiecare o tabara rivala, ar putea ajunge la o înțelegere "în condițiile lor" în detrimentul stabilitații Libiei, a afirmat miercuri președinția franceza, citata de AFP."Criza…

- Armata Nationala Libiana (ANL) a maresalului Khalifa Haftar si Guvernul de unitate nationala (GNA), aflat la putere la Tripoli, au acceptat sa-si reia negocierile in vederea unui armistitiu, anunta ONU, dupa mai multe saptamani de confruntari armate la periferia capitaleilibiene, relateaza Reuters…

- Un bombardament puternic a avut loc duminica la Tripoli, in conditiile in care fortele generalului Khalifa Haftar, stabilite in estul tarii, incearca sa cucereasca noi teritorii in suburbiile sudice ale capitalei, dupa ce recent au pierdut teren in jurul orasului, transmite Reuters potrivit news.ro.La…