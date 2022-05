Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 26 mai, Parlamentul a aprobat cele doua cereri inaintate de catre procurorul general interimar Dumitru Robu privind incuviințarea ridicarii imunitații parlamentare a deputatei Partidului ȘOR Marina Tauber, scrie Zdg.md . UPDATE 13:33 Cu 60 de voturi, 56 de deputați PAS și 4 de la Partidul ȘOR,…

- Procurorii PCCOCS au descins in aceasta dimineața cu percheziții la domiciliul fostului prim-ministru și ex-lider al Partidului Democrat, Pavel Filip, transmite deschide.md. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre procurorul responsabil de comunicare cu mass-media din cadrul Procuraturii…

- Veaceslav Platon a fost pus sub invinuire in dosarul Laundromat. Informația a fost confirmata oficial de Mariana Cherpec, procurorul responsabil de comunicare cu mass-media al Procuraturii Generale. In 2017, Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru ca ar fi obținut un miliard…

- Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, a fost sub invinuire, in contumacie, in dosarul „Laundromat”. Informația a fost confirmata pentru tv8.md de purtatoarea de cuvint a Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, care a precizat ca PG va reveni ulterior cu detalii. „Laundromat”, o ampla schema…

- Un fost ofițer SIS a fost luat pe sus de procurori in aceasta dimineața. Procurorii PCCOCS au descins la domiciliul, automobilul și biroul de serviciu al acestuia, vizat in cadrul unei cauze penale de divulgare a secretului de stat (art.344 din Codul penal). Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA,…

- Fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, a fost reținut pentru 72 de ore. Procurorii anticorupție au descins cu percheziții la domiciliul fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari.…

- Procurorii anticorupție au descins cu percheziții la domiciliul fostului director al Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari. Informația a fost confirmata de catre purtatoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, care a menționat ca, acțiunile au loc…

- Procurorii au descins cu percheziții la Singerei. Sint vizați doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publica (INSP). Informația a fost confirmata pentru Știri.md de catre Mariana Cherpec, procuror, responsabila de relația cu presa in cadrul Procuraturii Generale. Angajații INSP sint…