Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre fetele al caor nume apare in dosarul de trafic de persoane si constituire de grup infractional organizat in care sunt cercetati fratii Andrew si Tristan Tate a declarat ca cele doua complice ale acestora o obligau sa lucreze pentru a obtine cel putin 10.000 de euro pe luna de pe urma transmisiunilor…

- Apar noi dezvaluiri din dosarul de trafic de persoane si constituire de grup infractional organizat in care sunt cercetati fratii Andrew si Tristan Tate. Una dintre fetele al caror nume apare in dosar a declarat ca cele doua complice ale acestora o obligau sa lucreze pentru a obtine cel putin 10.000…

- Una dintre fetele al caor nume apare in dosarul de trafic de persoane si constituire de grup infractional organizat in care sunt cercetati fratii Andrew si Tristan Tate a declarat ca cele doua complice ale acestora o obligau sa lucreze pentru a obtine cel putin 10.000 de euro pe luna de pe urma transmisiunilor…

- Veste trista pentru frații Tate! Cei doi milionari raman in arest. Judecatorii din cadrul Curții de Apel București au decis sa le respinga contestațiile care au fost formulate de avocați. Andrew și Tristan Tate sperau ca autoritațile ii vor judeca in libertate, insa raman in spatele gratiilor.