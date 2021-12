Dosarul Colectiv: A doua zi de dezbateri finale la Curtea de Apel București Curtea de Apel Bucuresti continua, luni, dezbaterile finale in dosarul „Colectiv” in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu. Magistratii au stabilit ca ultimele termene din acest dosar sa se desfasoare pe parcursul a trei zile – 17, 20 si 21 decembrie, dupa care vor delibera si pronunta o decizie finala. La termenul de vineri, procurorii DNA si ai Parchetului General au cerut pedepse “orientate spre maximum prevazut de lege” si cu executare pentru fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La termenul de vineri, procurorii DNA si ai Parchetului General au cerut pedepse "orientate spre maximum prevazut de lege" si cu executare pentru functionarii din primarie, patronii clubului, doi pompieri, doi pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii.Procurorul Parchetului General a declarat…

- Avocații a 8 dintre inculpați isi vor susține astazi, 20 decembrie, motivele de apel in fața judecatorilor Pretoria Dumitrache și Andrei Iugan, alaturi de avocații parților civile și, „in limita timpului disponibil”, de raniții și de rude ale morților din incendiu. Azi are loc a doua zi a dezbaterilor…

- Dezbaterile finale din dosarul „Colectiv” au inceput vineri la Curtea de Apel București si vor urma alte doua sedinte de judecata, programate pentru luni, 20 decembrie, și marti, 21 decembrie. Ulterior judecatorii vor delibera si vor pronunța decizia finala, la 6 ani de la tragedia din clubul Colectiv.…

- Dosarul Colectiv ajunge la final, iar procurorii DNA si cei ai Parchetului General au cerut, joi, pedepse maxime pentru vinovați. Este vorba despre fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, dar și despre celelalte persoane care se fac vinovate de tragedia care a indoliat…

- Curtea de Apel Bucuresti a programat pentru vineri inceperea dezbaterilor finale din dosarul "Colectiv" in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni pentru abuz in serviciu. Magistratii au stabilit ca ultimele termene…

- Procurorii DNA si ai Parchetului General au cerut, joi, pedepse maxime pentru fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, doi pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii, judecati in dosarul „Colectiv”. Curtea…

- Curtea de Apel Bucuresti a programat pentru vineri inceperea dezbaterilor finale din dosarul ‘Colectiv’ in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni pentru abuz in serviciu. Magistratii au stabilit ca ultimele termene din acest…

- Curtea de Apel Bucuresti a programat pentru vineri inceperea dezbaterilor finale din dosarul "Colectiv" in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni pentru abuz in serviciu. Magistratii au stabilit ca ultimele termene din acest…