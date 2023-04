”Prin rechizitoriul din data de 29.03.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata a 35 de inculpati (cetateni romani si libanezi, parte dintre acestia avand calitatile de director general, director operatiuni dezvoltare, director economic-financiar, director vanzari, sef serviciu, inginer si contabil), pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, delapidare in forma continuata cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani in forma continuata”,…