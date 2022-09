Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost condamnat, in prima instanța, de judecatorii Tribunalului Olt la pedeapsa maxima prevazuta in „dosarul Caracal”, dosar in care este acuzat de omor, trafic de persoane, viol și profanare de morminte, dupa dispariția adolescentelor Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Decizia nu…

- Salvamont Romania anunta ca, doar dupa ziua de sambata, s-a inregistrat un ”numar ingrijorator de mare” de evenimente pe munte, echipele avand 31 de interventii, cele mai multe in Busteni. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 31 apeluri prin care se solicita interventia…

- Doua accidente grave au avut loc, luni, in decurs de numai cateva ore, pe șoselele din Ialomița. Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șapte au fost ranite. O persoana a murit, iar alte cinci, intre care o fetita de 5 ani, au fost grav ranite in urma unui accident de circulatie produs pe raza…