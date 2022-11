DOSARUL CAR de la Senat a ajuns la Alina Gorghiu!

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape de a scapa de acuzațiile DNA: Ce decizie a luat Tribunalul Alba dupa ce dosarul a trei foști șefi de la Control Trafic a stat opt ani in camera preliminara Aproape de a scapa de acuzațiile DNA: Ce decizie a luat Tribunalul Alba dupa ce dosarul a trei foști șefi de la Control Trafic a stat opt…

- Rechizitoriul procurorilor DNA cu privire la vizita lui Liviu Dragnea in SUA, la ceremonia de investire a lui Donald Trump, a fost invalidat de Tribunalul București. Procurorii pot face contestație.

- ”DNA intarește LOTUL CIȚU cu Mario Oprea”… ”Avem RECHIZITORIUL! Cițu – Oprea, GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT in SENAT”… ”Gata, RECHIZITORIUL din NAȚIONAL a explodat in Senat”… Acestea sunt cele trei ”lovituri” succesive care au facut ca ”efortul operativo – logistic” de altfel cu adevarat impresionant…

- Inculpatii sunt acuzati ca nu ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor pe care le administrau operatiuni comerciale privind livrari si achizitii de deseuri feroase precum si veniturile obtinute din relatiile cu 180 de societati. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta. Facem precizarea ca…

- Fostul ministru al Economiei Igor Dodon, principalul invinuit in dosarul „Energocom”, susține ca procurorii ar fi gasit cele aproape 12 milio prejudiciu cauzat statului de pe urma semnarii in 2008 a contractului de achiziționare a energiei electrice. Dodon susține ca nu are nicio vina, in contextul…

- Lovitura de teatru, in dosarul lui Dani Mocanu: procurorii au tratat cu sictir o hotarare judecatoreasca - deși ar fi trebuit sa dea o soluție pana ieri, au explicat, cu seninatate, ca nu s-au conformat sentinței.

- Procurorii militari au audiat si romani din Kiev in dosarul deschis in luna iulie privind razboiul din Ucraina. Parchetul Militar din Romania s-a autosesizat acum doua luni privind infractiuni contra umanitatii si a deschis un dosar penal privind invazia rusa in Ucraina si impactul asupra ucrainenilor…

- Gheorghe Nichita, fostul primar al municipiului Iași, a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul „Amanta”. Procurorii l-au trimis in judecata in 2015, acuzandu-l ca a folosit Poliția Locala pentru a-și spiona amanta, o angajata a Primariei.Sentința a fost data marți, 30…