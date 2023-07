Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al SCJU ne-a informat vineri despre starea celor 13 rezidenți ai centrului de ingrijire și asistența din Bardești – Casuța lu" Min, operat de Asociația Re-Min cu sediul in Sancraiu de Mureș. Am stat de vorba cu confr. dr. Cristian Boeriu, șeful UPU-SMURD Targu Mureș pentru a ne lamuri…

- Cei trei inculpati din dosarul ce vizeaza azilul de la Bardesti au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, in urma unei sedinte de judecata care a durat aproximativ sapte ore. Ei au fost reținuți sambata.

- Premierul Marcel Ciolacul i-a demis pe prefectul și subprefectul județului Mureș, dupa descoperirea unui alt azil al groazei, cel din Barnești. Șapte adulti și copii erau tinuti in conditii de nedescris, in subsolul unui centrul de ingrijire și asistența din localitatea Bardești, județul Mureș. “In…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca se face o analiza asupra nivelului pedepselor pentru cazuri precum cele comise in azilele din Voluntari, județul Ilfov, și Bardești, județul Mureș, pentru o posibila modificare a Codului Penal.

- Directia Nationala Anticoruptie a deschis o ancheta privind savarsirea de catre functionari publici a unor presupuse infractiuni de abuz in serviciu in legatura cu licentierea/supravegherea activitatii centrului de la Bardesti, judetul Mures. Dosarul este deschis in rem. ”Pe rolul DNA a fost inregistrat…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anuntat aseara ca a dispus Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati retragerea licentei in cazul Asociatiei "Re-Min", centrul "Casuta Lu" Min" din comuna Santana de Mures, sat Bardesti. Si premierul Marcel Ciolacu a anuntat…

- Georgiana Pascu, manager de programe al Centrului de Resurse Juridice din București, este persoana care a salvat astazi dupa-amiaza 30 de beneficiari din Casuța lu Min din Bardești, administrata de Asociația Re-Min, reprezentata de Cosmin Papuc, membru fondator al organizației neguvernametale. Sesizata…

- Un nou azil cu probleme grave a fost descoperit ieri in Romania. Este vorba de un centru privat din satul Bardești, comuna Santana de Mureș, care aparține unei asociații și care adapostea la subsol, in condiții improprii, șapte persoane cu dizabilitați, scrie Rador.Autoritațile au fost alertate prin…