- Procuratura Anticorupție in comun cu ARBI anunța ca au aplicat sechestre suplimentare pe bunuri ce aparțin figuranților, in valoare de peste 1 milion de lei, in dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”.

- Procuratura Anticorupție a trimis in instanța de judecata pentru examinare in fond, un episod din cauza penala denumita generic „Frauda Bancara” in privința lui Vladimir Andronachi, acuzat de savarșirea infracțiunilor de escrocherie și spalarea banilor in proporții deosebit de mari, prin participație…

- Fostul angajat al Ministerului de Externe, acuzat de abuz de serviciu, va aparea in fața instanței. Procuratura Anticorupție a anunțat ca s-a incheiat urmarirea penala in cazul fostului Consilier pe aspecte consulare din cadrul Ambasadei Republicii Moldova la București.

- Bunuri de peste 86 milioane de lei au fost indisponibilizate de Agentia de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, in baza delegațiilor procurorilor, saptamina trecuta. Este vorba despre dosarul achiziționarii blanchetelor pentru pașapoarte, iar sechestrele vizeaza bunurile persoanei…

- Ministerul Educatiei a pus in consultare publica un proiect de hotarare cu privire la programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare. „A fost publicat, in vederea consultarii publice, proiectul de hotarare cu privire la programul „Euro…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe 2 terenuri pentru construcții și 3 capitaluri sociale, in valoare de circa 200 000 de lei, in baza delegațiilor procurorilor. Bunurile a fost indisponibilizate in dosarele, pornite de Direcția generala urmarire penala…