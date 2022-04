Dosarul 10 august: Foştii şefi ai Jandarmeriei, puşi din nou sub urmărire penală Fostii sefi ai Jandarmeriei au fost pusi din nou sub urmarire penala de catre procurorii de la Sectia Militara a Parchetului General in dosarul privind reprimarea violenta a protestului din 10 august 2018, a anuntat, vineri, Comunitatea Declic. Ancheta in dosarul 10 august a fost reluata in urma cu un an de catre procurorii militari, dupa ce unul dintre protestatari, Ioan Craciuneanu, a obtinut in instanta redeschiderea dosarului inchis initial de DIICOT. Cum ne protejam in caz de razboi nuclear? Rolul pastilelor cu iod și pericolul administrarii preventive Declic anunța, intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

