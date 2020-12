Dosar penal pentru violență în familie la Șard. O femeie și copiii ei, agresați de prietenul acesteia Polițiștii din Galda de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat prietena și pe copiii acesteia. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de jos au fost sesizați de catre o femeie, de […] Citește Dosar penal pentru violența in familie la Șard. O femeie și copiii ei, agresați de prietenul acesteia in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

