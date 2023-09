Dosar penal pentru un șofer mureșean cu alcoolemie de 1,02 Polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Ungheni, aflați in timpul desfașurarii atribuțiilor de serviciu, au oprit joi, 14 septembrie, in jurul orei 23.40, pe DN15 E60, in localitatea Cristești, un autoturism la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 43 de ani. "Fiind testat alcoolscopic, rezultatul testului de respirație a indicat o … Post-ul Dosar penal pentru un șofer mureșean cu... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

