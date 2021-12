Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de Guvern, ca vor fi introduse o serie de masuri pentru reducerea evaziunii fiscale si a fraudei fiscale din TVA, urmand a fi reincriminata fapta constand in retinerea si neplata impozitelor si contributiilor, cu retinere la sursa, in cazul angajatorilor care nu le platesc angajatilor contributiile la […] The post Dosar penal pentru neplata impozitelor si contributiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .