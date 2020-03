Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul cu coronavirus care si-a dat jos masca de protectie si a tusit intentionat spre medicii care il ingrijeau de la Spitalul Victor Babes s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii...

- Procurorii de la Parchetul General au deschis un dosar penal in rem, pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, in cazul senatorului liberal Vergil Chitac, care a infectat mai multe persoane cu noul...

- parchetul General a anuntat joi deschiderea unui dosar penal pentru divulgarea de informatii secrete de serviciu sau nepublice, ce ar fi condus la crearea unei stari de panica in contextul raspandirii infectiilor cu coronavirus. Procurorii ancheteaza scurgerea de informatii din timpul sedintei Grupului…

- Dosar penal pentru divulgarea informatiilor despre coronavirus , inainte de comunicare lor oficiala. Procurorii de la Parchetul General au luat aceasta decizie, dupa ce in presa, au aparut informații despre inchiderea școlilor, inainte ca decizia sa fie confirmata. ”In cursul zilei de 9 martie 2020,…

- Procurorii din Petroșani au deschis dosar penal pe numele tinerei infectate cu coronavirus. Masura a fost luata dupa ce procurorii s-au autosesizat in cazul femeii de 26 de ani, din cauza ca nu a respectat termenii izolarii. Aceasta s-a intors din Veneto, Italia și ar fi trebuit sa stea izolata la…

- Procurorii au deschis un dosar penal pe numele barbatului internat la spitalul MAI, diagnosticat cu coronavirus, care a ascuns faptul ca a calatorit in Israel."Referitor la barbatul de 60 de ani, diagnosticat cu Covid-19, facem precizarea ca, pe numele lui a fost deschis un dosar penal, sub…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a anuntat miercuri ca a deschis un al doilea dosar penal in cazul unui alt pacient care a fost operat in luna martie 2019 la Spitalul Floreasca si care ar fi suferit arsuri in timpul interventiei chirurgicale. ‘La data de 08.01.2020, pe rolul Parchetului…