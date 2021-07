Dosar penal: Mai mulți adolescenți ar fi întreținut raporturi sexuale cu o fetiță de 10 ani Politistii din Ploiesti au deschis un dosar penal pentru viol, act sexual cu un minor, pornografie infantila si lovire sau alte violente, dupa ce o fetita de 10 ani i-a povestit tatalui ei ca ar fi intretinut raporturi sexuale cu mai multi tineri, cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani, scrie Agerpres . Potrivit datelor transmise, politistii de la Sectia nr. 2 Ploiesti au fost sesizati, prin apel la 112, de un barbat in legatura cu faptul ca fiica sa, in cursul aceleiasi zile, in jurul orei 18,00, ar fi fost agresata de trei tineri. „In baza sesizarii s-a constituit echipa operativa care a depistat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

