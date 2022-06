Dosar penal la DNA după prăbușirea podului de la Luțca DNA a deschis dosar penal dupa ce podul recent reabilitat de la Luțca, județul Neamț, s-a prabușit, anunța Direcția Anticorupție intr-un comunicat. „La Serviciul teritorial Bacau – Direcția Naționala Anticorupție s-a inregistrat la data de 09.06.2022 un dosar penal referitor la imprejurarile in care s-a reabilitat, modernizat și consolidat, precum și imprejurarile in care s-a redeschis circulația rutiera pe podul de la Luțca, județul Neamț, de peste raul Siret. In acest moment a fost inceputa doar urmarirea penala in rem (fața de fapta), cu privire la suspiciunea de comitere a unor infracțiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA Bacau au deschis un dosar penal in rem cu privire la suspiciunea de comitere a unor infracțiuni asimilate celor de corupție, dupa ce joi podul peste Siret de la Luțca s-a prabușit in timp ce pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara, potrivit unui comunicat de presa. „La Serviciul…

- DNA – Serviciul teritorial Bacau a deschis un dosar penal pentru fapte de coruptie in legatura cu imprejurarile in care s-a reabilitat, modernizat si consolidat, precum si imprejurarile in care s-a redeschis circulatia rutiera pe podul prabusit de la Lutca, judetul Neamt. ‘Ca raspuns la solicitarile…

- Dupa ce in ziua prabușirii podului a fost anunțata desciderea a doua dosare penale de catre Procuratura, astazi, 10 iunie, Direcția Naționala Anticorupție a publicat un comunicat in care precizeaza ca: „La Serviciul teritorial Bacau – Direcția Naționala Anticorupție s-a inregistrat la data de 09.06.2022…

- La Serviciul teritorial Bacau Directia Nationala Anticoruptie s a inregistrat la data de 09.06.2022 un dosar penal referitor la imprejurarile in care s a reabilitat, modernizat si consolidat, precum si imprejurarile in care s a redeschis circulatia rutiera pe podul de la Lutca, judetul Neamt, de peste…

- Contactat de Digi24, patronul firmei care a executat lucrarile de reabilitare a podului de la Luțca, de peste raul Siret, spune ca nu s-a intervenit asupra structurii de rezistența și ca lucrarile, terminate cu 6 luni mai devreme, au fost mai degraba unele de cosmetizare.

- Din 2019 incoace, șeful Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, se lauda periodic cu renovarea podului dintre Sagna și Luțca, localitați desparțite de raul Siret, pe Facebook și in presa locala. El a inaugurat podul in noiembrie 2021 Mai bine de trei ani de zile, Ionel Arsene, președintele Consiliului…

- Un pod peste raul Siret s-a prabusit in judetul Neamt, intre localitatile Sagna si Lutca. Un camion si o autoutilitara erau pe pod in momentul prabusirii. Podul a fost inaugurat in urma cu 6 luni de baronul PSD Ionel Arsene.

- Televiziunea locala Roman TV publica, in 2021, imagini cu podul de peste Siret dintre localitațile Luțca și Sagna, care s-ar fi lasat „din cauza greutații” și pe care aparusera crapaturi, insa reprezentanții constructorului n-au dat vreun raspuns. Podul prabușit joi, 9 iunie, in județul Neamț avea probleme…