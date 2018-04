Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, subiectul Arhivei SIPA a captat din nou atenția presei din Romania, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat, marți, Comisiei speciale parlamentare care ancheteaza cazul acestor documente sa comunice progresul facut. In acest timp, un membru important al respectivei…

- „Ocupatia americana este cea mai dura ocupatie la care a fost supus poporul roman” Intr-o postare pe fecebook, fostul șef al SPP din mandatul lui Ion Iliescu, generalul Dumitru Iliescu radigrafiaza nașterea și dezvoltarea „statului paralel”: “Sa plece rusii, sa vina americanii!” - erau propozitiile…

- Oficial, Armata Rosie s-a retras din Romania in 1958. In realitate, Romania n-a reusit nici azi, in anul de gratie 2018, sa scape de coloana a V-a a Moscovei, de agentii ei de influenta, care conduc sau cel putin influenteaza substantial destinele tarii. Doar tacticile s-au schimbat, in ani.…

- Evenimentul Istoric, revista dedicata evenimentelor importante din istoria Romaniei, dar și cea universala, a publicat in primul numar un amplu dosar dedicat modului in care Ceaușescu a contracarat spionajul sovietic. Cu ajutorul unor documente de arhiva, pe baza unei documentari ample, este descrisa…

- Un memorandum inaintat șefului CIA, in aprilie 1986, ii indica drept posibili conducatori ai Romaniei pe Ion Iliescu și pe Constantin Olteanu, fost ministru al Apararii ceaușiste și fost primar al Bucureștiului

- Femeie injunghiata, langa o gradinița din Capitala. Nu se cunoaște starea femeii, dar o ambulanța a sosit la fața locului. Atacul a avut loc pe strada Agricultori din București. Ulterior, un barbat, posibil agresorul, ar fi incercat sa se sinucida. Știre in curs de actualizare. FOTO – Arhiva CITEȘTE…

- Radu Tudor a inceput un proiect special, anunța jurnalistul, marți, pe blogul sau."Incepand de azi, voi publica o serie de analize și documente ale serviciilor secrete despre Romania și conducatorii ei trecuți și prezenți. E un demers care va starni destule valuri, aici, la noi. Mulțumesc…