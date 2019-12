Stiri pe aceeasi tema

- George Matei si Antonina Radu, cei doi pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti care au verificat clubul Colectiv fara a lua masurile legale in privinta respectarii normelor PSI, au fost condamnati, luni, de Tribunalul Bucuresti, la cate 9 ani si 2 luni de inchisoare.…

- Daniela Nita - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - a fost condamnata luni de Tribunalul Bucuresti la 12 ani si 8 luni de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv. In acelasi dosar, pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise au fost condamnati la 9 ani si 8 luni de inchisoare,…

- Tribunalul Bucuresti continua dezbaterile finale in dosarul Colectiv, luni fiind programata ultima parte a procesului, referitoare la acuzatiile aduse celor doi pompieri, Antonina Radu si George Petrica Matei, care au permis functionarea clubului, desi stiau ca localul nu detine aviz de securitate la…

- Tribunalul Bucuresti incepe luni dezbaterile finale in dosarul Colectiv. Saptamana trecuta, instanta a finalizat cercetarea judecatoreasca. Astazi, procurorul de sedinta sa citeasca primul rechizitoriu referitor la Cristian Popescu-Piedone si alti functionari ai Primariei sectorului 4. El va cere pedepse…

- Gabriela Ciuburciu, care detine firma de mezeluri Vascar SA Vaslui, unul dintre principalii producatori de preparate din carne si conserve din Romania, a fost condamnata de Tribunalul Bucuresti la 4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru coruptie si fraude cu fonduri europene. …

- Gabriela Ciuburciu, patroana societatii Vascar, unul dintre principalii „jucatori“ de pe piata mezelurilor din Romania, a fost condamnata la inchisoare intr-un dosar de coruptie. Ea este acuzata ca a prejudiciat statul roman cu peste 1,5 milioane de euro si a primit mita zeci de mii de euro de la afaceristi…

- Tribunalul București dezbate joi un nou termen in dosarul Colectiv și audiaza inculpații care au dorit sa dea declarații la finalul administrarii celorlalte probe in dosar.Astfel a fost audiat artificierul Marian Moise și totodata șefa acestuia, unul dintre patronii societații Golden Fireworks…

- Joi, in timpul audierilor de la tribunal, un avocat a inceput sa-i puna intrebari unui tanar ranit la Colectiv, despre modul cum a ajuns in club si de unde a aflat de concertul trupei 'Goodbye to Gravity'. Judecatorul i-a respins insa aproape toate intrebarile, considerand ca nu au legatura cu dosarul.…