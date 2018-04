Stiri pe aceeasi tema

- Doru Ungureanu a fost instalat in funcția de subprefect al judetului Neamt vineri, 13 aprilie. La ceremonie au participat prefectul Daniela Soroceanu, vicepreședintele CJ Neamț, Ioan Asaftei, fostul subprefect, Iulian Jugan si șefi ai serviciilor deconcentrate. Doru Ungureanu a depus juramantul, dupa…

- Iulian Jugan se intoarce șef al Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, functie pe care o deținea inainte sa fie numit subprefect al județului Neamț. Revenirea lui la Agenție se va produce de facto imediat cum sosește decizia de la București, de la ministerul de resort. ”Da, așa este, imi voi relua…

- Ion Vargau, senator si fost prefect al judetului Tulcea, a fost revocat din functia de secretar general al Senatului de catre presedintele Senatului Iulian Claudiu Manda.In locului lui Vargau a fost numita Izabela Chencian, incepand cu data de 11 aprilie 2018.Deciziiile au fost publicate in Monitorul…

- Județul Neamț are subprefect nou. Acesta este Doru Nicolae Ungureanu, vine pe linie ALDE și a fost numit in funcție in ședința de Guvern de miercuri, 4 aprilie: “HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca il va inlocui pe secretarul pentru Veterani David Shulkin cu Ronny Jackson, care este in prezent medicul presedintelui, scrie CNN, conform news.ro.Trump i-a multumit lui Shulkin pe Twitter pentru „serviciile aduse tarii noastre si veteranilor…

- „Eu, Soroceanu Daniela, numita in functia de prefect al judetului Neamt, prin Hotararea Guvernului nr. 102/2018 depun urmatorul juramant…Jur sa respect Constitutia, drepturile si liberatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii. Sa indeplinesc constiincios indatoririle…

- Secretarul județul Dambovița, Ivan Vasile Ivanoff, a postat cateva fotografii pe contul sau de facebook in care vorbește despre vizita unui Post-ul CONFUZIE: Secretarul județului spune ca s-a intalnit cu primarul unei localitați din Spania, care nu exista apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In cadrul ședinței Guvernului Romaniei, desfașurata joi, 1 martie 2018, s-a adoptat decizia schimbarii din funcția de subprefect a Toniței Manea și inlocuirea acesteia cu Silica-Vali Tudor, fostul viceprimar al municipiului Fetești. Noul subprefect al județului Ialomița a fost implicat anul trecut intr-un…