- Batalia pentru Bahmut in estul Ucrainei este departe de a fi incheiata, chiar daca rusii au obtinut unele succese, spun oficialii de la Kiev care contesta afirmatiile Gruparii Wagner cum ca ar controla 80% din localitate.

- Armata ucraineana a respins de duminica 60 de atacuri rusesti si a doborat sase drone, a anuntat luni seara Statul Major General ucrainean, indicand ca luptele cele mai intense au fost in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, potrivit DPA.Tiruri intense ale artileriei ruse au vizat luni orasul Herson…

- Fortele ucrainene au respins marti peste 60 de atacuri rusesti in zona localitatilor Bahmut, Avdiivka, Mariinka si Liman, toate situate in regiunea Donetk (estul Ucrainei) si pe linia frontului, a comunicat miercuri Statul Major General ucrainean intr-un comunicat despre situatia la zi de pe front.

- Trupele ucrainene, aflate in defensiva de luni de zile, vor contraataca in curand, deoarece ofensiva Rusiei pare sa se clatine, a declarat un comandant, dar președintele Volodimir Zelenski a avertizat ca, fara o aprovizionare mai rapida cu arme, razboiul ar putea dura ani de zile.Armata ucraineana…

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.

- Daca 300.000 de soldați ruși nu au reușit sa ofere Rusiei un avantaj ofensiv decisiv in Ucraina, este foarte puțin probabil ca angajamentul de forțe suplimentare in viitoarele valuri de mobilizare sa produca un rezultat dramatic diferit in acest an.

- Armata ucraineana a respins peste 130 de atacuri ale fortelor ruse, sambata, in Bahmut, au transmis Forțele Terestre ale Armatei Ucrainene. Doi civili ucraneni au fost ucisi si alti sapte au fost raniti in timp ce incercau sa fuga din orasul asediat.

- Sase civili au fost ucisi si 12 raniti in bombardamentele rusesti asupra unei piete si a unei statii de transport public din orasul Herson, din sudul Ucrainei, a anuntat marti armata ucraineana, potrivit Ukrainskaia Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…