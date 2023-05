Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la GSP LIVE, Gabriel Tamaș (39 de ani) a dezvaluit ce probleme a avut cu Roy Hodgson (75 de ani), cu care a lucrat la West Bromwich Albion, in perioada 2010-2012. Crescut la Tractorul Brașov, Gabi Tamaș a fost legitimat de-a lungul carierei la echipe precum Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova,…

- Gica Hagi (58 de ani) a fost deranjat de o remarca a lui Marius Niculae (41 de ani) cu privire la un eventual imprumut al lui Ianis Hagi (24 de ani). Ianis Hagi a revenit dupa o accidentare care l-a ținut departe de gazon un an. Mijlocașul „tricolor” inca nu a reușit sa se impuna titular la Rangers,…

- Revenit dupa o pauza de 13 luni, in urma accidentarii grave suferite la genunchiul drept, Ianis Hagi (24 de ani) e curtat de Celta Vigo, locul 12 in prima liga spaniola. Club care spera sa-l cumpere de la Glasgow Rangers cu numai 3,5 milioane de euro. Cand s-a accidentat, in ianuarie 2022, Ianis Hagi…

- Cele mai importante informații despre meciurile stranierilor din weekend sunt in liveblog-ul GSP. Programul de azi:Cosenza - Pisa (Moruțan, Marius Marin, Adi Rus) - ora 15:00Parma (Man) - Palermo (Nedelcearu) - ora 15:00Rangers (Ianis Hagi) - Dundee - ora 17:00Auxerre (Ionuț Radu)- Troyes - ora 18:00Zira…

- Gica Hagi (58 de ani) i-a raspuns lui Anghel Iordanescu, care afirmase ca Hagi „și-a luat avant” pe subiectul neconvocarii lui Ianis Hagi (24), și a afirmat din nou ca fiul sau trebuia convocat la echipa naționala pentru meciurile din aceasta luna: „E cel mai bun tanar de la Rangers!” „Mai are nevoie…

- Ianis Hagi (24 de ani), mijlocașul vicecampioanei Scoției, Rangers, a fost rezerva neutilizata in meciul caștigat de gruparea de pe Ibrox Park, scor 4-2, pe terenul celor de la Motherwell, in runda cu numarul 29 din campionatul scoțian. Pe de alta parte, Alexi Pitu (20 de ani) a jucat 24 de minute…

- La aproape 13 luni de la accidentarea grava pe care a suferit-o la genunchi, Ianis Hagi (24 de ani) revine ca titular intr-un meci oficial. Mijlocașul roman incepe din primul minut meciul cu Partick Thistle din optimile Cupei Scoției. Duelul din optimile Cupei se joaca intr-o singura manșa, pe terenul…