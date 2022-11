DORINȚĂ – Se solicită creșterea numărului de locuri la rezidențiat pentru medicina de familie Colegiul Medicilor din Romania (CMR) solicita suplimentarea numarului de locuri la rezidentiat aferente specialitatii de medicina de familie. Mai mult, același Colegiu atrage atentia ca anul acesta au fost scoase la rezidentiat doar 321 de locuri pentru medicina de familie, numarul fiind insa insuficient avand in vedere datele ce arata necesarul efectiv pentru medicina de familie la nivel national. Reprezentantii CMR precizeaza ca in urmatorii 5 ani aproximativ 3.000 de medici de familie vor atinge varsta de pensionare. „Este extrem de important sa se identifice si sa se puna in practica rapid… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

