- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-0, și a frant speranțele oltenilor la titlu. Dan Nistor (32 de ani) nu renunța la titlu, in ciuda pașilor greșiți din ultimele doua etape. Sepsi Sf. Gheorghe - CS Universitatea Craiova, totul AICI Dan Nistor simte ca poarta le poarta…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe FCSB, scor 2-1, in runda cu numarul 3 a play-off-ului. Nemzeti Sport, cea mai importanta publicație sportiva din Ungaria, a tratat cu mare atenție meciul. Cronica meciului FCSB - Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-2 Nu e un secret ca Sepsi este o echipa apropiata de Ungaria,…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe FCSB, scor 2-1. Fotbaliștii antrenați de Leo Grozavu au avut o prima speciala pentru acest meci. Cronica meciului FCSB - Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-2 Laszlo Dioszegi, finanțatorul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, a fost incantat de victoria obținuta in fața liderului…

- Sepsi a invins-o pe FCSB, scor 2-1, in etapa cu numarul 3 din play-off. Laszlo Dioszegi, patronul covasnenilor, promite o victorie și in duelul cu CFR Cluj. Cronica meciului FCSB - Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-2 Sepsi Sf. Gheorghe are un palmares nefast impotriva campioanei CFR Cluj. A scos doar doua…

- CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-0, in runda secunda a play-off-ului din Liga 1. Fundașul central Rachid Bouhenna (29 de ani) nu a fost inclus de Leo Grozavu in lot și sunt șanse mari sa paraseasca echipa la vara. Cronica meciului Sepsi - CFR Cluj Capitan pana de…

- CS Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 0-0, in primul meci de play-off al sezonului. Marinos Ouzounidis (52 de ani) cauta soluții pentru rezolvarea problemelor ofensive. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - Sepsi CS Universitatea Craiova a ajuns la 3 meciuri consecutive…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a prefatat confruntarea cu Sepsi Sf. Gheorghe, programata sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Confruntarea conteaza pentru prima etapa din play-off-ul Ligii 1. „O sa vedem daca vom lupta pana la final pentru titlu” Tehnicianul…

- Dinamo București și Sepsi Sf. Gheorghe se vor infrunta astazi, de la ora 21:00, in runda #23 din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la DigiSport, TV Telekom Sport și LookSport+. Dinamo a pierdut derby-ul etapei #22, cu CS Universitatea Craiova, scor 0-1In…