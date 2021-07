Dorinel Munteanu revine antrenor la Oțelul Galați Dorinel Munteanu revine la clubul cu care a avut cele mai bune performanțe, ca antrenor: Oțelul Galați. In frunte acestei grupari a obținut titlul de Campion al Romaniei și Supercupa Romaniei, in 2011, participand și in grupele Champions League. Clubul și antrenorul au ajuns la o ințelegere contractuala ce se va intinde pe durata a trei sezoane competiționale. „Trebuie sa recunosc ca a fost o negociere destul de grea, discutam cu el de doua – trei saptamani, ma bucur foarte tare ca s-a alaturat proiectului nostru pentru a crește impreuna și a revitaliza acest club frumos”, a declarat marți Cristi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

