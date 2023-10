Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime (63 de ani), patronul de la FC Botoșani, este convins ca in cazul unei colaborari cu Adrian Porumboiu (73 de ani), echipa celor doi s-ar fi luptat la titlu in Superliga. Adrian Porumboiu a investit timp de 10 ani la FC Vaslui, perioada in care moldovenii s-au luptat pentru locurile fruntașe…

- Rapid a invins-o pe Dinamo, scor 4-0, in runda #8 din Superliga. Victor Angelescu, acționarul alb-vișiniilor, a oferit un interviu Gazetei in care i-a „ințepat” pe „caini” și pe oamenii din fotbal care contestau deciziile luate de conducerea giuleștenilor. Dupa un start ezitant de sezon, Rapidul a legat…

- Chindia Targoviște continua sa se intareasca pentru actuala ediție a Ligii a 2-a. Luni seara, formația dambovițeana a bifat doua noi transferuri. Sub comanda lui Vasile Miriuța au ajuns spaniolul Christian Rutjens și Octavian Ursu. Ibericul are 25 de ani și evolueaza pe postul de fundaș. De-alungul…

- In aceasta dimineața, de la 09:01, Alberto Boțoghina il va avea ca invitat la GSP Live pe Iosif Rotariu, cvintuplu campion al Romaniei. Vom discuta cele mai importante subiecte din fotbalul romanesc: infrangerea Rapidului de aseara in „Primvs Derby” dupa autogolurile lui Razvan Oaida și Borja Valle,…

- „FC Petrolul Ploiesti și jucatorul Constantin Budescu au decis, de comun acord, incetarea raporturilor contractuale. Revenit in vara anului trecut la Petrolul, club la care iși facuse junioratul și evoluase pana in 2011, Budescu (34 de ani) a bifat 20 de prezențe și 3 goluri marcate in tricoul echipei…

- Dupa 105 zile de indisponibilitate, fotbalistul dejean Ciprian Deac (37 de ani) a revenit pe teren, in finalul meciului dintre CFR Cluj și CSU Craiova, scor 1-1. Inițial, el a suferit o accidentare la umar pe data de 16 aprilie, in timpul unui meci cu Sepsi Sf. Gheorghe, in etapa a patra a Play-off-ului…

- Premiera in fotbalul dambovițean! Pentru prima data in istoria județului, in aceasta vara, va fi decernat trofeul Supercupa AJF Dambovița. Finala Supercupei va avea loc cu o saptamana inainte de startul noului sezon al Ligii a 4-a. Supercupa AJF Dambovița este programata pe 12 august, de la ora 11.00,…

- Clubul Sepsi Sfantu Gheorghe a anuntat, joi, despartirea de fotbalistul Tamas Mark.“Sepsi OSK si Tamas Mark au decis, de comun acord, incetarea raporturilor contractuale dintre cele doua parti”, a precizat gruparea din Superliga, conform News.ro. CITESTE SI Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti…