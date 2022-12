Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea și Alina Bica scapă de dosarele penale Judecatorii s-au pronunțat in privința dosarului ANRP, privind o serie de retrocedari ilegale.Șapte membri ai Comisiei de stabilire a despagubirilor au fost achitați, iar alți 2 au fost condamnați.Printre cei care scapa de acuzații se numara și fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, dar și fostul soț al Elenei Udrea , Dorin Cocoș. In același dosar era anchetata și fosta șefa ANRP, Crinuța Dumitrean, care la data comiterii faptelor, primise o pedeapsa de 7 ani și 6 luni de inchisoare, alaturi de Sergiu Ionuț Diacomatu, fost membru in comisia ANRP, ambii pentru abuz in serviciu. Tot la data de 29 iunie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

