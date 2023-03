Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Cioaba a anuntat, miercuri, ca ia in calcul sa il dea in judecata pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) pentru a fi recunoscuta robia romilor, precum si contributia adusa de acestia de-a lungul timpului, la constructia de biserici si manastiri, informeaza Agerpres . In replica, Patriarhia…

- Institutiile statului, Biserica si societatea romaneasca sunt chemate sa contribuie la cunoasterea obiectiva a adevarului istoric al robiei romilor si sa contribuie la sustinerea acestei minoritati, afirma Patriarhia Romana, in contextul aparitiei in presa a intentiei unui reprezentant public al…

