- In Moldova, Klaus Iohannis a castigat al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale in toate judetele. In ceea ce priveste prezenta la urne, in Moldova s-a inregistrat o participare sub media la nivel national. Dupa numararea voturilor din toate sectiile, in judetul Iasi, Klaus Iohannis…

- PSD solicita PNL organizarea, de comun acord, a cel putin doua dezbateri intre Viorica Dancila si Klaus Iohannis, inaintea turului al doilea al alegerilor prezidentiale din 24 noiembrie. Solicitarea este transmisa prin intermediul unei scrisori adresate sefului de campanie al liberalilor, Dan Motreanu,…

- Alegeri prezidentiale 2019 Prezenta la vot, Exit Poll. Romanii sunt așteptați duminica, 10 noiembrie, sa iasa la vot, in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019. Afla prezența la vot in timp real.

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. La aceste alegeri s-au inscris 14 candidati. Daca niciunul dintre candidati nu va avea majoritate de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscrisi in listele electorale...

- In aprilie, presedintele Abdelaziz Bouteflika a fost fortat sa demisioneze la presiunile protestelor stradale si a armatei influente. De atunci, demonstratiile au continuat in aceasta tara din nordul Africii, pentru a cere plecarea altor oficiali ai regimului Bouteflika si o schimbare radicala a…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata, cu 14 candidati la functia de sef al statului si cu noi masuri - romanii din diaspora pot vota la urna pe parcursul a trei zile sau prin...