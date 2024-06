Timp de o luna de zile, in a doua jumatate a lui Cireșar și prima parte a lui Cuptor, cateva orașe din Germania se vor afla in mare dardora din pricina disputarii pe arenele lor a meciurilor din Turneul final al Campionatului European de Fotbal 2024. Toate echipele participante și-au gasit gazduiri pe masura dorințelor […] The post Descatușarea mioriticilor first appeared on Ziarul National .