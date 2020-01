Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa este unul dintre cei mai urmariți barbați din Romania, cu un succes greu de egalat pe YouTube, dar și in lumea artistica. Dorian e mereu activ pe toate canalele de socializare, dar și ocupat cu noi proiecte.

- Selly a trecut prin clipe de coșmar in urma cu doar cateva zile. La doar puțin timp de cand și-a achiziționat o mașina de lux de zeci de mii de euro, tanarul vlogger a facut un accident puternic cu bolidul puternic. Chiar daca a trecut prin sperietura vieții sale, Dorian Popa nu s-a lasat cu una cu…

- Selly si Dorian Popa au sustinut concerte surpriza in scolile din Sectorul 2 pentru a combate bullying-ul in randul copiilor In timpul recreatiei, artistii au sustinut mini-concerte de neuitat elevilor a cinci unitati scolare, carora le-au transmis mesajul “Bullying-ul nu este cool!”, in dorinta de…

- Dupa succesul incontestabil in online al single-ului trademark – Hatz, alaturi de Shift, Dorian Popa ne anunța ca „Suta la suta” va continua succesul hitului „Hatz”. Inițial, Dorian l-a avut invitat special in videoclipul piesei „Hatz” pe Selly, iar acum cei doi colaboreaza pentru piesa „Suta la suta”,…

- Dorian Popa a explicat care este adevaratul motiv pentru care nu se gandește la copii. "Eu, facand sport, iau niste suplimente nutritive, niste chestii care cu siguranta ma fac sa nu fiu clar in acest moment apt sa dau viata unui bebelus. Si daca vreau sa fac asta trebuie clar sa urmez niste…

- Este plin de idei, creeaza conținut pe banda rulanta, devenind cunoscut și in lumea mondena, iar acum Selly a lansat o provocare alaturi de Dorian Popa, scrie protv.ro. Cei doi vloggeri au facut un pariu - daca Selly nu va lua examenul auto, va deveni "servitorul" lui Dorian Popa și invers. Citeste…