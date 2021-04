Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Mocanu și-a anunțat fanii ca are de gand sa faca o schimbare mare in viața lui, iar asta inseamna ca vrea sa-și cumpere o noua mașina. Cantarețul e pregatit sa vanda bolidul actual.

- Dorian Popa se pregatește temeinic pentru o noua achiziție ce ii face viața mai frumoasa decat este deja. Artistul are banii necesari și chiar a marturisit ca in curand achiziția va fi gata. Despre ce sa fie oare vorba și la ce investiție s-ar incumeta vedeta in plina pandemie de coronavirus?

- Abi Talent s-a legat de Cheloo. Trapperul crede ca Cheloo nu e de temut.Abi Talent, aparut de nicaieri in topuri pe YouTube, a spus despre Cheloo ca lumea il crede periculos degeaba.Abi Talent a mai atacat și alte vedete din Romania. Acesta a mai vorbit urat de Selly, Dorian Popa și Bromania. ”N-am…

- Actuala masina a lui Dorian, un Mercedes GLE 53 AMG a fost lovita in parcare. Surpriza neplacuta pentru constanteanul Dorian Popa.Actuala masina a lui Dorian, un Mercedes GLE 53 AMG a fost lovita in parcare. Din pacate pentru Dorian Popa, se pare ca un sofer neatent i a produs o paguba destul de costisitoare.…

- Dorian Popa face ce face și ajunge din nou in centrul atenției, de data aceasta cu o noua intamplare pe care a facut-o in urma cu o zi. Știm foarte bine ca artistul accepta orice provocare din partea fanilor de pe YouTube, iar de data aceasta a decis sa faca una pe care nu știm daca o va mai repeta…

- Un studiu realizat in februarie la nivel național arata ca doar 21% dintre romani vor sa ramana mereu la mașina diesel și pe benzina. Restul de 79% iau in calcul achiziția unei mașini electrice (28%) sau a unui hibrid (51%). Principalul beneficiu al masinilor electrice este diminuarea poluarii, mentionat…

- Potrivit zvonurilor, se spune ca Apple este in discuții cu Hyundai, aceasta putand fi compania care ar putea ajuta Apple sa construiasca posibilul Apple Car. Cu toate acestea, avand in vedere ceea ce știm despre practicile Apple atunci cand vine vorba de obținerea componentelor, nu este o surpriza sa…