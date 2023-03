Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat, luni, intr-o conferința de presa, ca Romania se alatura Bulgariei care refuza sa mai cumpere vaccinuri impotriva COVID-19. Citește și: Argeș. Mașina rasturnata. Șoferul a ajuns la spital „Ne-am alaturat tuturor acestor demersuri. Romania impreuna cu alte…

- Dorian Popa și-a surprins fanii, din nou, dupa ce a ales un mijloc de transport total neateptat. Vloggerul obișnuit cu mașini de lux, a mers la mall și s-a plimbat in interior cu scuterul. Totul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare chiar de el.

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean bulgar, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Mijlocul de transport figureaza ca bun cautat de autoritațile din Germania. In data de 15 februarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat…

- Pompierii militari din cadrul ISU Constanța au fost solicitați de mai multe ori, duminica, in contextul unor incidente cauzate de vremea rea și nu numai.Cel mai teribil caz s-a inregistrat in Neptun, unde o masina a intrat in coliziune cu un copac. Soferul a decedat.Este vorba despre primarul din Albesti,…

- O mie de capsule ARBIVIR, medicament neautorizat in Romania, au fost gasite la Vama Siret in masina unui cetasean ucrainean, potrivit news.ro.”Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Siret – Directia Regionala Vamala Iasi, in urma unui control vamal amanuntit efectuat asupra unui…

- Imaginile video surprinse de camerele de supraveghere cu un accident pe o șosea din Romania, la inceputul lunii decembrie, au devenit virale, pentru ca ele conțin și sunet. Iar reacția pasagerului din dreapta e antologica.Filmarea a post postata pe TikTok de utilizatorul Papy Ionutz pe 25 decembrie…

- ​Dacia Spring și-a gasit 10.000 de clienți in Romania, fiind primul model electric care atinge acest prag pe piața locala. Spring, fabricata intr-o uzina din China, costa 22.1000 euro fara aplicarea subvențiilor, in timp ce la lansare prețul era 18.300 euro.

- Public Power Corp (PPC), cea mai mare companie de utilitati din Grecia, a anuntat miercuri seara ca a semnat un acord de exclusivitate cu compania italiana Enel privind posibila achizitie a activelor acesteia din Romania, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…