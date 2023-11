Stiri pe aceeasi tema

- La doar o zi dupa ce rezultatele analizelor au aratat ca s-a drogat, Dorian Popa a transmis un mesaj important pentru fani. Cu zambetul pe buze, așa cum este in fiecare zi din viața lui, artistul a oferit un sfat prețios pentru cei care il urmaresc. Iata ce a transmis celebrul cantareț!

- Medicii de la Institutul National de Medicina Legala au dat rezultatele analizei toxicologice efectuate in cazul lui Dorian Popa, potrivit stiripesurse.ro.Conform raportului legistilor, influencerul a mintit cand a declarat ca, in noaptea in care a fost oprit de politie, nu consumase canabis, ci ca…

- In urma cu doua zile, Dorian Popa a ajuns in mijlocul atenției dupa ce ar fi fost prins drogat la volan, conform rezultatului drugtest. De atunci au urmat o mulțime de reacții dure, iar unele persoane l-au judecat. Ei bine, Elena Merișoreanu este de partea lui și a sarit in apararea lui Dorian Popa!…

- Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țara și a fost prins la volan, dupa ce a consumat droguri. Mama sa, Luminița Popa a declarat ca fiul ei nu se va ascunde și va accepta orice pedeapsa in urma faptelor sale ilegale.

- Dorian Popa a fost testat pozitiv la canabis, in urma unui control al polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Ilfov.Imbracat doar intr-un halat de baie, Dorian Popa se afla la volanul unui Lamborghini, in momentul in care a fost tras pe dreapta de polițiști in localitatea Domnești. El…

- Un barbat in varsta de 35 de ani ar fi fost prins la volan vineri, in jurul orei 21.00, in Domnești, conducand o mașina sub influența unor substanțe psihoactive. Potrivit surselor Digi24, este vorba de artistul Dorian Popa, influencer celebru in randul tinerilor. Acesta a fost testat și condus ulterior…

- Cunoscutul bucatar Chef Foa, pe numele sau adevarat Florin Scripca, a fost prins drogat in București, la Piața Charles de Gaulle, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS.Chef Foa are 40 de ani.Acesta a fost declarat pozitiv la doua feluri de substanțe psihoactive: cocaina și canabis, potrivit surselor…

- Calatorii au posibilitatea de a solicita banii inapoi pe biletele achiziționate la CFR, a transmis, vineri, șeful Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu. Totodata, el a atras atenția operatorului de transport vizavi de starea de igienizare a vagoanelor, potrivit…