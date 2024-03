Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, in jurul orei 20.30, patrula de serviciu din cadrul SPR 7 Malini și un echipaj de poliție din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Falticeni, au oprit un autoturism care circula pe strada Noua din satul Cornu Luncii, la volanul acestuia fiind identificat un barbat de…

- La data de 14 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au depistat in trafic, un barbat de 45 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu. In urma testarii cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire…

- La data de 3 februarie ora 15:50, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, in timp ce efectuau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe raza comunei Putna pe DN 2H, au efectuat semnale regulamentare de oprire a unui autoturism ce se deplasa pe DN 2 H, pe direcția…

- Joi dupa amiaza, in timp ce efectuau activitați de supraveghere și control a traficului rutier pe strada Humorului, polițiștii din Șcheia au oprit pentru control, prin folosirea semnalelor acustice și luminoase alte autospecialei de poliție, un autoturism care se deplasa pe sensul opus de mers. Dupa…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, in timp ce efectua serviciul de indrumare, supraveghere si control al traficului rutier, pe strada Ștefan cel Mare, pe raza localitații Bivolaria, orașul Vicovu de Sus, au oprit pentru control autoturismul condus de catre un barbat de 49 ani, din…

- In Ajunul Craciunului la ora 02.03, echipajul de poliție din cadrul Poliției Municipiului Radauți – Compartimentul Rutier și Biroul de Ordine Publica, au oprit pentru control autoturismul la volanul caruia se afla un barbat de 23 ani din Iaslovaț. Fiind intrebat daca a consumat bauturi alcoolice acesta…

- Doua autoturisme s-au ciocnit sambata seara pe strada Calea Unirii din Burdujeni la intersecția cu strada Mircea Damaschin. Accidentul a fost provocat de un șofer de 26 de ani care nu s-a asigurat la ieșirea de pe strada Mircea Damaschin. Tanarul era baut dar și drogat la test ieșind pozitiv la metamfetamina.…

- Un barbat din Vatra Dornei s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins in trafic sub efectul substanțelor psihoactive. Aflat la volanul unui autoturism marca BMW, dorneanul a fost tras pe dreapta de polițiști pe strada Mihai Eminescu din orașul stațiune de interes național. A fost testat atat cu ...