La data de 14 aprilie in jurul orelor 00:00, fiind in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Galanești, pe drumul național 2H din localitate, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, au efectuat semnale regulamentare de oprire autoturismului ce se deplasa din direcția comunei Vicovu de Jos, spre municipiul Radauți. Conducatorul vehiculului s-a […]