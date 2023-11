Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a trecut prin cele mai dificile momente ale sale, dupa ce a fost prins drogat la volan. Aceasta veste a circulat peste tot, iar vloggerul a simți ca și-a dezamagit fanii. De aceasta data, a revenit cu un gest impresionant. Iata despre ce este vorba și ce mesaj a transmis.

- Dorian Popa și-a recunoscut greșeala și a promis ca se schimba! Vloggerul a fost prins drogat la volanul mașinii sale de jumatate de milion de euro, iar acum a trecut prin cel mai greu moment al vieții sale. Dorian Popa a fost impresionat de susținerea fanilor și a declarat ca este pregatit pentru o…

- Dorian Popa și Claudia Iosif au pus punct relatiei care dura de 11 ani. Spre deosebire de artist, Claudia a confirmat separarea, fara sa dea prea multe detalii despre motivele care au dus la ruptura. In aceasta perioada, Dorian iși continua proiectele pe care le are in dierite zone ale tarii. Dorian…

- Dorian Popa a fost parasit și de iubita, Babs anunțand ca cei doi au ales sa mearga pe drumuri separate.Problemele se țin lanț pentru Dorian Popa, care recent a fost prins drogat la volan, deși el a spus ca a participat la un chef unde s-a fumat, iar el numai a inspirat fum.Acum, partenera sa de viața,…

- Astazi, dupa ce știrea bomba ca Dorian Popa a fost prins drogat la volanul bolidului de lux pe care il deține, Claudia Iosif, iubita vloggerului, a aflat chiar de la reporterul SpyNews.ro informația ca partenerul ei de viața ar fi fost prins de oamenii legii ca a consumat substanțe interzise. La cateva…

- Știrea bomba a zilei de azi este ca Dorian Popa a fost prins drogat la volanul bolidului de lux! Potrivit informațiilor, in momentul in care a fost oprit de oamenii legii, artistul purta doar un halat de baie și le-a spus polițiștilor ca se intoarce de la o petrecere, unde a inhalat accidental un fum…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Dorian Popa. Iata cum a fost suprins, de aceasta data, cunoscutul vlogger de la noi de catre PAPARAZZI SpyNews.ro, cand credea ca nimeni nu il vede. Va aratam imagini in exclusivitate…