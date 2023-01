Stiri pe aceeasi tema

- ”Eminescu, un spectacol de muzica și poezie” la Teatrul „Tony Bulandra„, in debutul noului an, dupa pauza sarbatorilor de iarna. Duminica, 15 ianuarie 2023, ora 19:00, va avea loc, in foaierul Teatrului „Tony Bulandra”, evenimentul ”Eminescu, un spectacol de muzica și poezie”. Vor da „trup” versurilor…

- In perioada 30 decembrie – 2 ianuarie peste 70 de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile" Regele Ferdinand I" Targu Mures au fost prezenti, zilnic, in spatiul public, pentru a evita producerea unor situatii nedorite si care puteau periclita siguranta si linistea publica. Manifestarile cultural-artistice…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a publicat duminica, 1 ianuarie, un set de fotografii care ilustreaza Revelionul in strada organizat de catre Primaria Municipiului Targu Mureș in Piața Victoriei. "La mulți ani, Targu Mureș! Boldog uj evet, Marosvasarhely!", a scris primarul municipiului…

- O ampla petrecere va fi organizata de Revelion pentru locuitorii din Sfantu Gheorghe și pentru toți cei care decid sa viziteze orasul in ultima zi a anului. Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe și Casa de Cultura „Konya Adam" organizeaza festivitațile la trecerea in Anul Nou, festivitați care vor incepe…

- Sambata, 26 noiembrie, de la ora 18.00, trupa The Kryptonite Sparks va susține un concert in holul Prefecturii județului Mureș, in incinta Palatului Administrativ din Targu Mureș. Evenimentul face parte din proiectul cultural "Muzica in Perimetru" implementat de organizația culturala Facem. "Acest concept…

- Explozie de culoare in Piața Trandafirilor care devine, pentru 10 zile, gazda Targului de Flori. Incepand de vineri, 28 octombrie, pana in 6 noiembrie, producatorii locali, dar și cei din județ, vor expune flori și aranjamente florale specifice sezonului. Anul acesta, la Targul de Flori participa 51…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a efectuat joi, 20 octombrie, o vizita de lucru pe strada Dealului. "Am vizitat strada Dealului impreuna cu consilierul local Venczi Vidor Janos și cu angajații de la Direcția de Asistența Sociala. Principalele probleme din zona sunt cadastrarea imobilelor…

- Partida va avea loc in cadrul Campionatului Național de Volei divizia A sambata 15 octombrie de la ora 11.00 la sala de sport din campusul UMFST. CSU Targu Mureș intalnește sambata CSM Sighetul Marmației at Sursa articolului: CSU Targu Mureș intalnește sambata CSM Sighetul Marmației Credit autor: Punctul.…