Dupa un an și jumatate de activitate in piața HORECA cu un concept ghost kitchen 100%, Donerboom face o noua investiție și iși reorganizeaza strategia de business cu un restaurant deschis in centrul Bucureștiului. Investiția se ridica la 500 de mii de euro și reprezinta startul planurilor de extindere cu noi locații Donerboom in urmatoarele 18 luni, cu un buget de 2 milioane de euro. “Am pornit Donerboom cu 3 bucatarii deschise in decurs de 1 an (2021), avand la baza conceptul cloud kitchen sau ghost kitchen, ceea ce inseamna ca bucatariile funcționau doar pentru livrare la domiciliu, fara a avea…