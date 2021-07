Donatorii mai multor concurenți electorali, sub lupa FISC-ului

Comisia Electorala Centrala va sesiza Serviciul Fiscal de Stat in legatura cu mai mulți donatori ai partidelor politice in actualul scrutin parlamentar care nu au avut nicio sursa de venit in ultimii ani. Potrivit președintelui CEC, Dorin Cimil, este vorba despre 169 de persoane fara venit sau cu un venit mai mic decat suma donata unor concurenți electorali, transmite radio Europa Libera. Po