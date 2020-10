Donație din Arad pentru Muzeul Arhitecturii Populare din Curtișoara Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara va beneficia de o donație consistenta din partea unui aradean. Este vorba de un barbat pasionat de istorie care in aceasta vara a vizitat Muzeul Satului de la Curtișoara, in județul Gorj. Acesta a ramas impresionat de Cula „Tatarescu”. Aradeanul a ramas impresionat de Cula „Tatarescu”. Este vorba de o construcție care a aparținut familiei fostului premier din perioada interbelica, Gheorghe Tatarescu, originar din Gorj. Cula este monument istoric și are o importanța arhitectonica deosebita, fiind conservata foarte bine. Cladirea a fost stramutata de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

